Общество 25 декабря 2023, 17:24 Две энергетические компании Москвы получат системообразующий статус «Коммерсант»: две сетевые компании Москвы получат системообразующий статус РИА «Новости»

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Правительство России одобрило выдачу особого статуса системообразующих организаций в Москве сразу двум энергетическим компаниям — ПАО «Россети Московский регион» и АО «Объединенная энергетическая компания» (ОЭК). Об этом сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на законопроект о формировании системообразующих территориальных сетевых организаций (ТСО) в субъектах страны.

Изначально предполагалось, что в каждом регионе России будет только один электросетевой оператор с системообразующим статусом. При этом ПАО «Россети» обладает в Москве большей долей оборудования, что по критериям законопроекта гарантировало им преимущество. Однако это не устроило мэрию города, которой принадлежит ОЭК.

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В адрес федерального правительства отправили письма с подписью мэра Сергея Собянина с запросом предоставить исключение для Москвы. Обсуждение этого вопроса длилось с прошлого года. В результате в закон «О статусе столицы Российской Федерации» включат положение, разрешающее функционирование двух системообразующих ТСО.

«Сейчас „Россети“ и ОЭК обе выступают „держателями котла“ (собирают с потребителей деньги за передачу электроэнергии)», — пояснили в издании.

Источники «Коммерсанта» предположили, что этот случай вызовет желание подобных изменений и в других регионах, таких как Санкт-Петербург, где «Россети» функционируют вместе с «ЛОЭСК», принадлежащим городскому правительству.