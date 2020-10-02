Добыча знаний: две научно-исследовательские экспедиции «Роснефти» стартовали из Мурманска

Две научно-исследовательские экспедиции «Роснефти» стартовали из порта в Мурманске. Компания реализует в Арктике долгосрочную комплексную программу. Она позволит развернуть там геологические, экологические и гидрометеорологические исследования. Организуют их в сотрудничестве с ведущими компаниями.

Инженерно-буровое судно «Бавенит» направляется в акваторию Карского моря, в район островов Северной Земли. Его главная задача — бурение малоглубинных стратиграфических скважин. Это необходимо в отборе керна — ценного каменного материала.

Впоследствии он многое расскажет о породах изучаемого участка шельфа. Керн — прямой источник геологической информации, отметил руководитель проекта по бурению стратиграфических скважин в Арктике ПАО НК «Роснефть» Андрей Клюбакин.

Такие работы в Карском море и вообще в Восточной Арктике проводятся впервые в истории России. Они крайне важны как для науки, так и для понимания геологического строения Арктики, в частности, для прогноза нефтегазоносности региона Андрей Клюбакин.

Он отметил, что это один из самых крупных научных проектов компании «Роснефть», связанный с геологоразведкой.

«Мы возлагаем на судно очень большие надежды и надеемся, что оно решит все поставленные нами задачи», — подчеркнул Андрей Клюбакин.

В рамках второй экспедиции научно-исследовательское судно «Геолог Дмитрий Наливкин» направится в моря Карское и Лаптевых для обслуживания и перестановки сети погружных буйковых гидрометеорологических станций.

На севере Карского моря проводят региональные экологические исследования для оценки текущего состояния акватории.