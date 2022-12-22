Важное 22 декабря 2022, 13:18 Две диверсионные группы ВСУ уничтожили на Южно-Донецком направлении Минобороны сообщило об уничтожении 2 диверсионных групп ВСУ на Южно-Донецком направлении РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные в ходе боевых действий на Южно-Донецком направлении уничтожили две диверсионные группы ВСУ. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Левадное Запорожской области и Сладкое Донецкой Народной Республики силы ВС РФ уничтожили две диверсионные группы ВСУ», — рассказал он.

Реклама

Российская артиллерия и армейская авиация нанесла огневое поражение подразделения украинской армии в районах населенных пунктов Новополь, Новомайорское и Никольское в ДНР

Реклама

Конашенков уточнил, что в течение суток ВС РФ уничтожили на Южно-Донецком направлении до 30 националистов, три пикапа и две бронированные машины.

После начала специальной операции в феврале российские военные уничтожили 2694 беспилотных летательных аппарата, 188 вертолетов, 350 самолетов, 3700 минометов и орудий полевой артиллерии, 934 боевые машины реактивных систем залпового огня и 7707 единиц специальной военной автомобильной техники.