Две девочки пропали в Красноярском крае после прогулки

В Красноярском крае две школьницы пошли на прогулку и не вернулись. Тревогу подняли их родители. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по региону.

Обеим девочкам по 11 лет. Они проживают в городе Дудинка.

«В ОМВД по Таймырскому району обратилась 30-летняя жительница города Дудинка с сообщением о том, что ее дочь 2009 года рождения ушла из дома и до настоящего времени не вернулась», — говорится в сообщении.

Кроме того, в то же время в полицию обратился 35-летний местный житель, который сообщил полицейским о пропаже своей 11-летней дочери. Школьница также не вернулась с прогулки.

После полученных заявлений незамедлительно был объявлен сбор личного состава отдела МВД. В поисках принимают участие 50 сотрудников правоохранительных органов. Сейчас полицейские устанавливают круг общения детей, опрашивают родных и друзей, проверяют подъезды и чердачные помещения.

Рост у обеих девочек 165 сантиметров. Одна пропавшая плотного телосложения, с зелеными глазами и выбритыми с обеих сторон волосами, покрашенных в сине-черный цвет. Девочка была одета в белый пуховик длиной до колен, темные джинсовые брюки, в кожаные берцы черного цвета.

Вторая девочка среднего телосложения, с темно-русыми волосами и со стрижкой — слева волосы до уха, справа — подлиннее. Школьница была одета в черную куртку с капюшоном с серой опушкой, черные брюки, темно-синие высокие ботинки со светло-коричневой шнуровкой.

В ведомстве попросили всех, кто знает о местонахождении детей, позвонить по номеру: 8 (39191) 5-12-65, 8 (39191)5-12-40 или 102.