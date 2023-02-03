03 февраля 2023, 17:23
Две детские поликлиники в Москве возобновили работу после ремонта
Ремонтные работы завершились в двух детских медицинских учреждениях в московских районах Бибирево и Кузьминки. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Сергея Собянина.
Отмечается, что детские поликлиники реконструировали по новому столичному стандарту, медучреждения оснастили передовым оборудованием, добавило ИА НСН.
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Благодаря проведенному ремонту своевременную медпомощь смогут получить более 23 тысяч детей и подростков столицы.
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