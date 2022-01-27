Две 85-летние пенсионерки вышли замуж в Забайкалье в 2021 году

Две пенсионерки из Забайкальского края вышли замуж в 2021 году. Им обеим 85 лет, сообщило издание ZabNews.

По данным ИА Nation News, их партнеры младше — им по 68 и 67 лет.

Уточняется, что самым возрастным женихом года в регионе стал 83-летний мужчина. Он поженился с 81-летней женщиной.

В 2020 году в регионе также были случаи регистраций брака пенсионерами. 91-летняя невеста поженилась с 88-летним мужчина. А 91-летний жених сыграл свадьбу с 86-летней невестой.