Двадцать лет прошло со дня теракта на Каширском шоссе

Мощный взрыв произошел в подвале восьмиэтажного кирпичного жилого дома № 6 на Каширском шоссе в Москве около 05:00. Здание полностью разрушилось. Погибли 124 человека, семь москвичей получили ранения различной степени тяжести. Теракт организовали боевики.

Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело по статье «Террористический акт». Через девять дней его объединили в общее производство с аналогичным делом, возбужденным после взрыва дома на улице Гурьянова в Москве.

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Эксперты установили, что взрывы были профессионально подготовлены. Оказалось, что в качестве взрывчатого вещества террористы использовали гексоген. Позже следователи нашли водителей и грузчиков, которые привезли из Минеральных Вод (Ставропольский край) в Москву мешки с сахаром, смешанным со взрывчаткой.

Следствие длилось пять лет.

Процесс над террористами проходил в закрытом режиме. Адама Деккушева и Юсуфа Крымшамхалова признали виновными 12 января 2004 года. Боевиков приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии строгого режима, его они отбывают в «Белом лебеде» в Соликамске. Спустя 14 лет Верховный суд Чечни приговорил Крымшамхалова к 20 годам колонии особого режима за бандитизм и посягательство на жизнь правоохранителя. А вот лидер преступной группировки Ачимез Гочияев до сих пор числится в федеральном розыске.

На месте трагедии на Каширском шоссе разбит сквер в память о жертвах взрыва. Там установлен бронзовый монумент, напоминающий часовню. На гранитных плитах рядом с ним высечены имена погибших.