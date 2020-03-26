Два золотых слитка нашли в Шереметьево

Сотрудники службы безопасности Шереметьево нашли два золотых слитка на внутренней дороге аэропорта. Их владельца уже обнаружили.

Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта.

Данный груз в полном объеме доставлен клиенту. В настоящее время проводится служебное расследование Пресс-служба Шереметьево.

Ранее Теlеgrаm-канал Ваzа сообщил, что слитки выпали из погрузочной тележки. Стоимость золота оценили в 57,9 миллионов рублей. По информации канала, слитки принадлежат Красноярскому заводу — их собирались отправить в Лондон.

РБК связался с пресс-службой Красноярского завода цветных металлов имени В. Н. Гулидова. Там это заявление опровергли. В пресс-службе предприятия рассказали, что слитки действительно могли сделать они — завод оказывает услуги по переработке сырья и получению драгоценных металлов.

«Возможно, какой-то наш поставщик привез нам сырье, мы его переработали и ему отдали. Какой — это выяснить невозможно, мы не знаем, что там за слитки, какие они», — пояснил собеседник.