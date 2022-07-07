Вице-мэр Ефимов: новыми резидентами ОЭЗ «Технополис „Москва“» станут два завода электроники

Новыми резидентами особой экономической зоны «Технополис „Москва“» станут два завода по производству электроники. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, новые производства откроются до конца этого года на площадке «Алабушево».

Он подчеркнул, что компании-владельцы вложили в открытие новых производств более 1,3 миллиарда рублей. Новые заводы обеспечат работой почти 290 человек.

«Еще два завода заработают на зеленоградской площадке „Алабушево“ московской особой экономической зоны „Технополис ‚Москва‘“. До конца года их планируют ввести в эксплуатацию компании-резиденты, работающие в сфере микроэлектроники и оптики», — заявил Ефимов.

Вице-мэр добавил, что сейчас на территории ОЭЗ работают 32 предприятия из сферы электроники.

Первым новым резидентом ОЭЗ «Технополис „Москва“» станет компания «Термико». На своем производстве фирма откроет разработку и производство высокоточных электронных измерительных приборов, систем и технических средств измерения температуры.

Вся продукция изготавливается только из российского сырья и материалов. Устройства работают в составе приборов коммерческого учета тепла для повышения энергоэффективности сферы ЖКХ.

Еще одним резидентом московской ОЭЗ стала компания «Цифровые технологии безопасности». Фирма построила на площадке «Алабушево» высокотехнологичный завод по производству и монтажу электронных модулей и печатных плат. Продукция предназначена для компьютеров, мобильных телефонов, бытовой техники, а также телекоммуникационном и медицинском оборудовании и автомобилях. Здание завода введут в эксплуатацию в этом году, а весной там начнется выпуск продукции.

«Площадь завода по производству точных измерительных приборов составит 2,5 тысячи квадратных метров. Благодаря предприятию в городе появятся 90 рабочих мест. Экологичное производство печатных плат в ОЭЗ Москвы разместится на площади 15 тысяч квадратных метров, там смогут работать почти 200 человек», — рассказал о будущих производственных площадках руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис „Москва“» Геннадий Дегтев отметил, что кроме разработки и производства электронных изделий компании-резиденты выпускают медицинские изделия и препараты, а также энергоэффективное и высокотехнологичное оборудование.

Подведомственная Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, включает Особая экономическая зона «Технополис „Москва“» состоит из пяти площадок. Одна находится в Печатниках, остальные — в Зеленограде.

Статус резидентов ОЭЗ имеют более 200 предприятий, которые разрабатывают и выпускают в серийное производство продукцию в сферах нанотехнологий, фотоники, энергосбережения, биоиндустрии, робототехники, систем безопасности, навигации. Общий объем инвестиций этих компаний превысил 75 миллиардов рублей.

Новых резидентов ОЭЗ «Технополис „Москва“» привлекают меры поддержки, которые им предлагает мэрия российской столицы. Фирмы освобождены от имущественного, транспортного и земельного налога, а также таможенных пошлин.

Ставка налога на прибыль не составляет только 2%. Для строящих свое производство на территории ОЭЗ компаний действуют льготная ставка по аренде земли. После возведения производства фирма может выкупить участок за 1% от кадастровой стоимости

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