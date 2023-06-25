Общество 25 июня 2023, 08:23 Два запроса о легитимности передачи полуострова в состав УССР подготовят в Крыму Парламент Крыма подготовит два запроса о легитимности передачи полуострова в состав УССР РИА «Новости»

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Рабочая группа при крымском парламенте готовит запросы в Конституционный суд по вопросу легитимности и отмене решения о передаче полуострова в состав УССР. Об этом сообщил РИА «Новости» глава комитета по законодательству Сергей Трофимов.

«Сейчас рабочая группа готовит два запроса в Конституционный суд», — уточнил Трофимов.

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По его словам, первый касается соответствия Конституции России закона СССР 1954 года о передаче Крымской области Украинской ССР из состава РСФСР. Второй запрос посвящен официальному толкованию положений Конституции РФ.

Глава комитета по законодательству уточнил, что работу планируется завершить до конца лета. Проект запроса в крымском парламенте собираются представить на первой осенней сессии.

В мае власти Крыма сочла незаконной передачу полуострова Украине в 1954 году, так как ее не оформили юридически.