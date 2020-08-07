Два важнейших закона диетологии назвали в РАН

По словам Тутельяна, есть около 170 разновидностей аминокислот, витаминов, жиров. Из них больше трети незаменимы. Они необходимы человеку. Если их мало или вовсе нет, то человек болеет или умирает. Если же они поступают с пищей, то человек будет здоров.

«Два закона, которые каждый должен зарубить себе на носу. Первый закон — это соответствие рациона энергетическим затратам организма. <…> Второй закон — соответствие химического состава рациона нашим физиологическим потребностям биологических и химических соединений», — обратил внимание специалист.