Два участка под аренду торговых объектов предложили бизнесменам в Новой Москве

Руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков рассказал, что в Новой Москве бизнесменам предлагается аренда двух участков под открытие торговых объектов. Об этом написало ИА НСН.

Лоты, находящиеся на Калужском шоссе, будут реализованы на электронных аукционах 23 августа.

«Москва выставила на торги два земельных участка в ТиНАО под возведение торговых объектов. Их площадь составляет 252 и одну тысячу квадратных метров, на них можно построить магазины, ремонтные мастерские, ателье, парикмахерские и химчистки площадью до 70,6 и 317,4 квадратного метра соответственно. Представители малого и среднего бизнеса могут арендовать участки на 2,5 года», — сказал Щербаков.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 19 августа. Отмечается, что арендаторы также смогут приобрести землю, на которой будут расположены магазины.