Два торговых комплекса и офисное здание построит инвестор в Москве по программе создания рабочих мест

Новое соглашение по программе стимулирования создания рабочих мест заключили в Москве. Инвестор постоит два торговых комплекса и один бизнес-центр. Объекты разместят в разных частях города, но за пределами центра. Они помогут создать еще 5,2 тысячи рабочих мест.

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Это уже пятый подобный проект по созданию мест приложения труда в Москве и первый, когда в рамках одного соглашения девелопер построит сразу три объекта Владимир Ефимов.

Инвестор — организации, входящие в группу компаний «ПИК». Главной пользой от программы для города станет создание рабочих мест за чертой центра Москвы.

Это положительно скажется и на транспортной ситуации. Проекты повлекут за собой разгрузку дорог и повлияют на сбалансированную застройку новых районов за пределами МКАД.

Запланированные современные объекты откроют поэтапно — в период с 2023 по 2025 год. Это отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Так, строительство торгового комплекса на Зеленодольской улице в Кузьминках планируют завершить до конца 2023 года Александр Прохоров.

Он добавил, что бизнес-центр на Заречной улице построят к середине 2025 года.

«Тогда же планируется ввод торгового центра на территории бывшей промзоны „Бутово“», — сообщил Прохоров.

Программа стимулирования создания новых рабочих мест действует в Москве с 2020 года. По ее условиям застройщиков многоквартирных домов частично или полностью освобождают от платы за изменение вида разрешенного использования участка для создания жилья.

Это могут быть офисы, промышленные, торговые, спортивные, социальные или образовательные комплексы, а также объекты науки, культуры, здравоохранения и общепита. Они получают статус инвестиционных проектов по созданию мест труда.

Подать заявку на присвоение специального статуса можно через инвестиционный портал Москвы. На ресурсе работает онлайн-сервис, упрощающий процесс входа в программу.