Два сотрудника красноярской скорой заболели COVID-19

В Красноярске коронавирусом заразились два сотрудника скорой помощи. COVID-19 выявили у медработников 3-й подстанции. Они лечатся дома и соблюдают карантин.

Пресс-секретарь красноярской службы скорой помощи Наталья Ковальчук уточнила в Facebook, что о болезни медиков стало известно в поликлиниках, где они проходили лечение.

«У двоих сотрудников 3-й подстанции выявлен положительный результат теста на COVID-19. Причем это выявилось в поликлиниках, где они проходили лечение. То есть не на рабочем месте, а дома», — рассказала Ковальчук.

Она добавила, что сотрудники скорой сообщили о полученных результатах тестов и находятся на карантине.

Остальные работники скорой, по словам Натальи Ковальчук, еженедельно сдают пробы. Необходимыми средствами индивидуальной защиты специалисты обеспечены.

«Берегут и свое здоровье, и здоровье коллег, и здоровье пациентов», — заключила пресс-секретарь.

В краевом управлении Роспотребнадзора заметили, что на 6 мая в регионе 910 подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявили 42 новых инфицированных. Вылечились 162 человека, летальных исходов 12. В среднем за неделю темп прироста заболевших составляет 4,3%.

Всего в России, по последним данным, 165 929 больных с COVID-19. Поправились 21 327 человек, скончались с начала эпидемии 1537. В Минздраве заметили, что женщины переносят заболевание легче мужчин.