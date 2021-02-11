Два сибиряка получили 100% поражение легких из-за коронавируса. И выжили

Два сибиряка — 61-летний охотинспектор Виктор Петров и 67-летний водитель Владимир Пустоваров — получили 100% поражения легких из-за коронавируса. Они познакомились в больнице и выжили. Об этом рассказал сайт kp.ru.

Оба мужчины родом из Иркутской области, один из них — в поселке Залари, второй — в городе Слюдянки.

Сразу после новогодних праздников у Петрова резко подскочила температура до 38-39 градусов. Сначала он отлеживался дома, но после ухудшения самочувствия вызвал скорую. Состояние сибиряка ухудшалось, поднялся кашель, мужчина начал задыхаться. Тогда он попал в «Медицинский центр помощи и спасения».

«Выяснилось, что у меня поражено 96% легких. Реанимация, а меня предупредили: лечение будет непростым», — поделился он воспоминаниями.

Ближе к концу января в то же медучреждение с тяжелой пневмонией попал Пустоваров. У него также поднялась температура до 38-39, кашель. И это при том, что он соблюдал изоляцию, так как ему больше 65 лет. У мужчины выявили почти 100% поражение легких.

Под ИВЛ Петров и Пустоваров лежали на соседних койках. Спустя три недели их вместе перевели в общую палату.

Про полное выздоровление пока речи не идет, поскольку сохраняется риск осложнений. Сибиряки находятся в начале реабилитации. После выписки пациенты решили вместе поехать восстанавливаться на курорт.