Два школьника заболели менингитом в Стрельне

Энтеровирусным менингитом заболел ученик пятого класса, у ученика второго класса обнаружили более серьезную форму заболевания.

После происшествия в школе провели выездную проверку пищеблока. Специалисты взяли пробы готовых блюд, продуктов, воды для анализа на энтеровирусные инфекции.

Классы, где учились заболевшие ученики, пробудут на карантине до 14 ноября. Остальные школьники посещают уроки.