Аэропорт Домодедово и Шереметьево планируют внедрить систему биометрического контроля, как только получат разрешение Минтранса. Функция поможет полностью автоматизировать прохождение предполетных процедур без участия человека. Об этом рассказала газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службы аэропортов.

В частности, Домодедово планирует внедрить систему уже в ближайшее время. Все зависит от сроков подписания приказа Минтранса РФ. Сейчас документ проходит общественное обсуждение. В здании уже установлены автоматизированные турникеты (eGate) в зоне таможенного контроля, галерее вылета международных рейсов и всех выходов на посадку.

Их осталось оснастить видеокамерами для распознавания лиц. Кроме того, пассажир сможет самостоятельно вносить свои биометрические данные на стойках регистрации и в CUSS-киосках для регистрации багажа.

Если путешественник пройдет систему биометрического контроля, то никаких других предполетных процедур с документами ему проходить будет не нужно. Для этого человек должен сдать свои биометрические данные в Единую биометрическую систему в одном из отделений банков и дать согласие на их использование.

В Шереметьево тоже активно ведут работу в этом направлении.

«Также проводятся подготовительные работы для того, чтобы после внесения изменений в федеральные авиационные правила в кратчайшие сроки предоставить услугу биометрической идентификации пассажирам», — сообщили в пресс-службе.

По данным SITA, в ближайшие несколько лет инвестировать в биометрические технологии планируют около 75% международных аэропортов.