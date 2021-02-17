Два российских аэропорта станут использовать биометрию уже в этом году

Два российских аэропорта уже в этом году станут использовать для идентификации биометрию пассажиров. К 2022 году ее будут использовать уже на четырех площадках.

О планах внедрить в методы контроля пассажиров биометрию ранее заявляли московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково, сообщил официальный Telegram-канал РИА «Новости» со ссылкой на данные Минтранса.

Единая биометрическая система (ЕБС) будет использоваться в обязательных процедурах перед полетом в 6% аэропортов России к концу 2023 года. ЕБС может заработать в 15% воздушных гаваней страны в течение трех лет при условии, что Минтранс обеспечит финансирование программы.

Для использования ЕБС оператор авиагавани должен заключить договор об информационном взаимодействии с оператором Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ), на развитие которой требуется выделить 585,2 миллиона рублей.

Единая биометрическая система начала действовать в России в 2018 году, ее оператором является «Ростелеком». Ранее сообщалось, что Минцифры планирует расширить доступ к ЕБС и создать для этого реестр организаций-участников. Доступ к системе сможет получить целый ряд государственных и коммерческих организаций при условии их внесения в специальный реестр. ЕБС хранит математически обработанные модели лица и голоса человека, доступ к системе уже имеют банки и страховые компании.