Два ресторана McDonald’s в Москве опечатали за нарушения коронавирусных правил

Роспотребнадзор нашел нарушения в 33 ресторанах McDonald’s в Москве. Два из них опечатаны. О результатах проверки сообщили на сайте столичного управления ведомства.

Ведомство выявило нарушения санитарно-эпидемиологических норм при проверке ресторанов фастфуда. Проверка проходила с 17 по 19 мая. Всего было проверено 83 заведения.

В 33 ресторанах McDonald’s, которые работали с нарушениями, не следили за соблюдением социальной дистанции у посетителей. Работники не использовали перчатки. Помещения и контактные поверхности плохо дезинфицировались. А в некоторых ресторанах отсутствовали антисептики.

В Москве временно закрыли рестораны на улице Хабаровской, дом 15, строение 1, а также на улице Зеленодольской, дом 38. Заведения опечатали.

Проверка проводилась в ресторанах McDonald’s во всех административных округах столицы.

В некоторых ресторанах сотрудники работали со спущенной маской, а в течение смены не была обеспечена периодичная термометрия.

В США ранее работники сети McDonald’s решили устроить забастовку с требованием повысить зарплату.