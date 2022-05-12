Два пункта Красного Креста заработали в Петербурге для помощи беженцам с Украины

Председатель Санкт-Петербургского отделения Российского Красного Креста Евгений Городный рассказал, что в настоящий момент в городе работают два пункта организации, которые осуществляют помощь беженцам с Украины, ЛНР и ДНР. Об этом написал «Петербургский дневник».

В одном из пунктов собирают гуманитарную помощь от физических и юридических лиц для отправки в южные регионы страны. Он находится на улице Большая Монетная, 30.

Во втором пункте, который находится по адресу Гончарная, 19Д, собирают вещи для тех беженцев, которые в данный момент находятся в городе.

«Также на сегодняшний день мы заканчиваем реализацию проекта из фонда президентских грантов, в рамках которого тоже были закуплены многие предметы гуманитарной помощи», — отметил Городный.