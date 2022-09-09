Два профессиональных футбольных поля введут в эксплуатацию в Москве | 360°

Общество 09 сентября 2022, 15:38 Поделиться Telegram

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Viber Два профессиональных футбольных поля введут в эксплуатацию в Москве

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Два футбольных поля в районе Ясенево и в Зеленограде будут введены в эксплуатацию в самое ближайшее время. Об этом написала «Москва.ру» со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Футбольное поле в Ясенево заняло место долгостроя и было построено на деньги городского бюджета.

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В Зеленограде застройщик подготавливает поле к итоговой проверке.

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