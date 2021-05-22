Два полюса на Арбате: как отметили День полярника в Москве

В Москве 21 мая состоялось празднование Дня полярника, мероприятие провела межрегиональная общественная организация «Ассоциация полярников» (АСПОЛ).

Участники из двадцати субъектов страны — ученые, моряки, летчики, строители, учителя и врачи, которые работают за Полярным кругом — собрались в «Арбат-Холле», чтобы отметить свой профессиональный праздник. Поздравить их прибыли сенаторы Совета Федерации, первый заместитель Председателя Государственной думы РФ Александр Жуков, президент Ассоциации коренных малочисленных народов России Григорий Ледков, представители крупного бизнеса в арктических регионах и другие деятели.

Праздник появился в 2013 году по инициативе спецпредставителя президента по международному сотрудничеству в Арктике, президента «Ассоциации полярников» Артура Чилингарова. В 2012 году идею учреждения профессионального Дня полярника поддержали сенаторы, а затем на «Прямой линии» — президент страны Владимир Путин. Дату приурочили к открытию первой в мире научно-исследовательской полярной дрейфующей станции «Северный полюс-1», которое состоялось 21 мая 1937 года.

В рамках празднования прошла презентация Международного гуманитарно-просветительского центра «Полюса Земли». Проект призван стать площадкой для разноформатного международного взаимодействия в рамках повестки устойчивого развития территорий и формирования позитивного имиджа России в Арктике и Антарктике. Центр будет также заниматься подготовкой молодых специалистов, необходимых для развития Арктики и Антарктики. Проект включит в себя кабинет-музей Артура Чилингарова, научную станцию «Арктика и Антарктика» и молодёжный клуб «Полюса Дружбы».

За день до торжественного мероприятия Россия на два года получила статус председателя в Арктическом совете — международной организации в области охраны окружающей среды и устойчивого развития приполярных районов. Церемония передачи председательства прошла в Рейкъявике, где глава МИД Исландии Гудлаугур Тор Тордарсон передал российскому коллеге Сергею Лаврову церемониальный молоток.

«Очень хорошо, что профессиональный праздник совпал с Арктическим советом», — заявил президент Ассоциации полярников Артур Чилингаров, — «Потому что много говорили о том, что Арктика нужна и как ее укреплять. Я рад, что Ассоциация живет, она необходима и оказывает необходимую помощь жителям, которые живут сегодня в Арктике. Раз необходима, значит, будем ее всячески поддерживать».

В рамках мероприятия в Москве были подписаны несколько документов, в том числе — соглашение между Полярным фондом и компанией «Норникель». Оно направлено на сотрудничество в информационно-аналитической, научной и практической деятельности, касающихся проблем проблем Арктической зоны Российской Федерации.

«Фактически мы уже сотрудничаем с Полярным фондом и с Ассоциацией полярников», — рассказал вице-президент «Норникеля» Андрей Грачев. — «Сейчас у нас проходит полярная экспедиция, она включает в себя 30 научных работников, 30 ученых из 10 научно-исследовательских и научных институтов Российской Федерации. Они должны будут нам предоставить по итогам работы объективную, оперативную информацию, касающуюся состояния экологической среды Арктической зоны, в том числе — в регионе размещения наших производственных сил».

Также в «Арбат-Холле» прошли открытое заседание совета «Ассоциации полярников» и утверждение концепции XI Международного форума «Арктика: настоящее и будущее». Кроме того, состоялись выступления творческих коллективов и праздничный фуршет.

Участники с большой теплотой относятся к подобным встречам. Владимир Цоун, более 20 лет проработавший в полярной авиации, отметил, что День полярника напоминает ему о тяжелой работе во льдах: «Эмоции через край: кругом друзья. И наука, и мы, авиация, один раз в году собираемся. Мы общаемся, вспоминаем своё прошлое, как мы работали… Я считаю, что наше братство не теряет своей значимости в современном мире. Очень приятно, что нас собирают здесь».