Два похожих россиянина потребовали миллион долларов от Apple, взломав Face ID

Два друга с похожей внешностью потребовали от компании Apple компенсацию в размере миллиона долларов. Такую сумму они захотели за обнаруженную ими уязвимость Face ID на iPad.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash. По данным канала, Даниил взял у своего друга Никиты планшет и уже начал спрашивать код-пароль, чтобы разблокировать устройство, когда сработал Face ID. iPad перепутал похожих внешне друзей, приняв Даниила за владельца.

Мужчины обратились в службу поддержки и потребовали компенсацию — ранее глава по инженерной безопасности Apple Иван Крстич пообещал любому, кто найдет уязвимость в устройстве компании, миллион долларов. Однако им ответили, что таких случаев практически не бывает, — вместо компенсации друзьям посоветовали просто настроить распознавание лиц на устройстве заново. Несмотря на это, Даниил и Никита собираются добиваться выплаты денег.

Ранее стало известно, что американская компания Apple решила отказаться от производства умной колонки HomePod. Этот гаджет появился в продаже в 2018 году — сперва его продавали за 349 долларов, а спустя год снизили цену до 299 долларов. Официальная причина, по которой компания отказалась от производства колонки, пока неясна. По предварительной информации, Apple захотел сосредоточиться на более популярной модели — HomePod mini.