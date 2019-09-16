Два подмосковных производителя стали лучшими экспортерами в ЦФО

Всероссийскую премию «Экспортер года» получили два производителя из Подмосковья. Жюри определило 10 победителей в Центральном федеральном округе, об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Хромов добавил, что кроме двух победителей еще шесть компаний из Московской области вошли в тройку лидеров в различных номинациях.

«По итогам 2018 года объем несырьевого экспорта Московской области превысил 6,9 миллиарда долларов США, но стоит задача увеличить показатели к 2024 году до 13,24 миллиарда долларов США. Правительство региона уделяет развитию экспорта особое внимание», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он подчеркнул, что власти Подмосковья разработали эффективные финансовые и консультативные меры поддержки экспорта по программе «Международная кооперация и экспорт».

«Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области организовывает экспортные бизнес-миссии, помогает компаниям принимать участие в крупных международных выставках», — уточнил Хромов.

Первая организация-победительница — компания из Люберец «Плодоимпорт». Она стала первой в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» в категории «малое и среднее предпринимательство».

На предприятии производят продукцию торговой марки «Дядя Ваня». Компания развивает экспорт с 2015 года.

Вторым производством, которое победило в конкурсе, стала компания «Воскресенские минеральные удобрения». Первое место она взяла в номинации «Прорыв года» категории «Крупный бизнес».

Предприятие входит в группу компаний ОХК «УРАЛХИМ» и является одним крупнейших производителей азотно-фосфорных и азотно-фосфорно-калийных удобрений. Завод был построен 88 лет назад. Продукцию поставляют на внутренний рынок, а также в страны Европы, Латинской Америки, Азии и Африки.

Среди призеров оказались еще шесть подмосковных компаний: ООО «Метиз производство» из Щелкова, ЗАО «Московская кофейня на паях», которая находится в городском округе Руза, ООО «Траско», расположенная в городском округе Красногорск, ООО «РосТурПласт» из Егорьевска и ООО «Рузский Купажный Завод».

Окружной этап в ЦФО — пятый по счету, победители всех восьми окружных этапов встретятся в финале Всероссийского конкурса на соискание Премии «Экспортер года» в ноябре 2019 года в Москве на форуме «Сделано в России».