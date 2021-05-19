Два новых вируса, переносимых клещами, обнаружили ученые

Научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань рассказала ИА Ura.ru, что обнаружены два новых вируса, которыми могут заразить человека клещи.

По словам специалиста, за последние годы выявлен ряд вирусов, которые входят в группу Jingmen. Они распространены в Европе, Африке, Южной и Северной Америке. Вирус также обнаружен на территории России (Алтай, Челябинск, Татарстан, Поволжье).

«Еще в базах данных, куда выкладывается материалы о новых вирусах, появилась информация о передаваемых клещами (обнаружено в Томске, Новосибирске, Ростове, в Крыму) вирусе из семейства Flaviviridae», — добавила собеседница информагентства.