Общество 18 мая 2023, 15:47 Два новых спортивных объекта откроют на Ямале

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К концу года в Тазовском откроется зал для игрового спорта, в то время как строительство спортивного объекта в Ноябрьске завершат в 2024 году. Об этом написало ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.

В спортзале в Тазовском будут находиться тренерские кабинеты, раздевалки, душевые, комната для инвентаря и медпункт. Здесь можно будет поиграть в мини-футбол, баскетбол, волейбол и настольный теннис, сообщил «Ямал-Медиа».

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В Ноябрьске пока только начали возводить фундамент многофункционального спорткомплекса. Его откроют в девятом микрорайоне города. За ходом работ проследят инспекторы Госстройнадзора ЯНАО.