Два новых пожарных депо появятся в Петербурге | 360°

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Два новых пожарных депо появятся в Петербурге

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Комитет по госзаказу Петербурга объявил два тендера на строительство пожарных депо в Парнасе и Красном селе. Об этом сообщил Piter TV.

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Начальная цена контракта на депо в Парнасе составляет 210 миллионов рублей, на депо в Красном селе готовы потратить от 280 миллионов. Электронный аукцион для потенциальных подрядчиков открыт до 10 октября.

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