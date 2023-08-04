Общество 04 августа 2023, 16:32 Два новых микрорайона появятся в Тарко-Сале

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В Тарко-Сале начались работы по благоустройству двух новых районов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Пуровского района Антон Колодин, написал «Ямал-Медиа».

В Пуровске специалисты привели в порядок четыре километра дорожного полотна. Там обустроят 11,5 тысячи квадратных метров газонов, сделают автостоянку и разобьют современный парк.

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Как отметил Колодин, в село Сывдарма впервые пустят регулярный пассажирский маршрут.