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    15 июля 2022, 13:22

    Два новых корпуса откроются на территории МАРХИ

    Оксана Лавнюженко

    Председатель московского Комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская рассказала, что в ближайшее время на территории Московского архитектурного института (МАРХИ) откроются два новых корпуса. Об этом написало ИА НСН.

    «Один из учебных корпусов будет построен на месте здания гаража и частично сохранит свою функцию — стоянка переместится на подземный уровень. Над ней построят двухэтажный корпус, в котором расположатся мастерские и учебные кабинеты», — отметила она.

    Второе здание в пять этажей планируют отдать под дипломные аудитории.

    Сейчас в МАРХИ функционируют пять зданий, которые были построены с 1796 по 1957 год.