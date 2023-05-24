Общество 24 мая 2023, 17:31 Два новых асфальтобетонных завода заработают в Новом Уренгое и Надыме летом

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Летом 2023 года в Новом Уренгое и Надыме начнут работать два новых асфальтобетонных завода. Об этом сообщил сайт «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.

На заводе в Надыме мощностью до 80 тонн в час будут работать шесть человек. Позже планируют открыть еще и лабораторию.

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Предприятие в Новом Уренгое обеспечит работой 10 сотрудников. Как добавил Ura.ru, здесь мощность завода достигнет 120 тонн в час. Выпускаемое покрытие будет специально адаптировано под климатические особенности региона.

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