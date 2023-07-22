Общество 22 июля 2023, 15:19 Два мусороперерабатывающих завода планируют построить под Новосибирском ТАСС: мусороперерабатывающие заводы появятся на левом и правом берегах Оби РИА «Новости»

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На левом и правом берегах Оби построят два мусороперерабатывающих комплекса. Выигравшее конкурс на строительство муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» хочет вложить в проект более шести миллиардов рублей. Об этом ТАСС сообщил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

«Общий объем инвестиций концессионера в создание объектов составляет: в селе Верх-Тула — 3243,1 миллиона рублей, в селе Раздольное — 3488,3 миллиона», — заверил министр.

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По словам Архипова, срок постройки комплексов и разработки проекта составит от 21 до 24 месяцев.

«В селе Верх-Тула — 24 месяца с момента подписания концессионного соглашения, в селе Раздольное — 21 месяц», — уточнил министр.

Он указал, что после заключения соглашения пройдут государственная экологическая экспертиза и проверка проектной документации. На все это уйдет 12 месяцев.

Более 20 рабочих мест появится на предприятии по производству систем очистки воды в Подольске. Общий объем вложений в строительство объекта составил свыше 90 миллионов рублей.