Общество 15 января 2024, 14:46 Два миллиона мигрантов вывели из тени в России за три года Бастрыкин: за три года в России удалось вывести из тени два миллиона мигрантов РИА «Новости»

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Правоохранительные органы в России за последние три годы вывели из тени около двух миллионов иностранцев. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«За прошлые три года в результате принятых мер удалось вывести из тени порядка двух миллионов иностранных граждан. Замедлилась динамика роста преступлений, которые они совершают», — сказал он.

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По словам главы СК, ведомство направило в суды свыше 2,2 тысячи дел о преступлениях, которые совершили мигранты. В их числе 97 дел против должностных лиц по обвинению в преступлениях в миграционной сфере.

«Получившие гражданство России должны понимать, что получают не только возможности и права, но и обязанности», — добавил Бастрыкин.

В декабре 2023 года МВД лишило приобретенного гражданства несколько человек, которые совершили преступления после получения российских документов.