Два миллиарда упаковок лапши быстрого приготовления продали в России за год. Ее полюбили пенсионеры и мигранты

Более двух миллиардов упаковок лапши быстрого приготовления продали в России с начала 2021 года. Это на 6,1% больше, чем годом ранее. По мнению экспертов, это объясняется попыткой россиян экономить, восстановлением числа мигрантов, для которых лапша является основным рационом, а также возвращением части сотрудников с удаленной работы. Об этом сообщил «Коммерсант».

По данным компании NielsenIQ, продажи лапши в России за 11 месяцев выросли на 16% год к году в денежном выражении и на 6,1% в натуральном. Годом ранее показатели были на уровне 7,4% и 1,7%, соответственно.

По оценке компании-производителя лапши «Маревен Фуд Сентрал», объем продаж продукции в январе–ноябре составил более двух миллиардов упаковок. Там подтвердили, что спрос растет.

Генеральный директор «Натурал Фудс» Наталья Николаева отметила, что рост продаж связан со спросом со стороны покупателей с невысоким уровнем дохода. В частности, данный тип продукции стали покупать те, кто раньше относился к ней негативно — например, пенсионеры.

Кроме того, рост популярности лапши связывают с выходом работников с удаленки.

«Люди со средним и высоким доходом могут позволить себе обед в заведениях общепита или заказать доставку. Но для тех, у кого небольшой доход, продукт действительно может быть альтернативой», — отметил исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев.

По мнению генерального директора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, рост спроса связан с увеличением целевой аудитории: восстановлением количества трудовых мигрантов после резкого сокращения в 2020 году.

При этом лапша также растет в цене из-за удорожания продуктов производства: муки и масла. Также подорожали логистические услуги. По оценке экспертов, за 11 месяцев лапша выросла в цене более чем на 20%.

Также эксперты полагают, что у этой категории все еще есть потенциал для роста спроса.