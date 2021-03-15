Два миллиарда рублей выделили на новый этап туристического кешбэка

Правительство возобновит программу туристического кешбэка, которая предполагает частичный возврат средств за покупку туров по России. Распоряжение о выделении двух миллиардов рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Точные даты начала и окончания продаж туристических услуг с кешбэком и сроки самих поездок позднее назовет Ростуризм. При этом условия самой программы сохранятся прежними. Длительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей. Сумма возврата — 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой «Мир». Деньги на нее поступят автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки, сообщили на сайте правительства.

Программа частичного возврата денег при покупке российских туров стартовала в 2020 году и проходила в два этапа. В рамках первого из них туры и проживание с кешбэком можно было приобрести в августе, а само путешествие нужно было совершить до конца 2020 года. Второй этап продаж стартовал в октябре и распространялся на поездки до 10 января 2021 года. Всего за это время граждане приобрели туры на 6,5 миллиарда рублей, а общая сумма кешбэка составила 1,2 миллиарда.

Михаил Мишустин анонсировал запуск нового этапа программы на заседании правительства 11 марта. По словам главы правительства, выделенные средства позволят снизить для граждан стоимость около 300 тысяч туристических услуг и дадут возможность активнее развивать внутренний туризм.