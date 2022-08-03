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    03 августа 2022, 21:53

    Два магазина duty free для дипломатов откроют в России к осени

    В Москве и Санкт-Петербурге с конца августа откроют 2 магазина duty free для дипломатов

    Александра Ломейко

    В Москве и Санкт-Петербурге в конце августа заработают магазины беспошлинной торговли. Их откроют для дипломатов, консулов, сотрудников международных компаний и их семей.

    Постановление правительства РФ уже опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

    Магазины разместят вне пунктов пропуска товаров через государственную границу России. В них будут продавать алкоголь, табак, смартфоны, часы, украшения, парфюмерию и косметику. Стоимость товаров на ценниках укажут в рублях, долларах и евро.

    На входе в магазины у покупателей попросят документы, которые бы подтвердили их служебное положение и аккредитацию МИД.

    Владельцем торговой точки, уточнили в документе, сможет стать только российская компания. Ее соучредителем выступит Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при российском внешнеполитическом ведомстве. А коммерческого партнера определят по итогам открытого конкурса.