Два магазина duty free для дипломатов откроют в России к осени
В Москве и Санкт-Петербурге с конца августа откроют 2 магазина duty free для дипломатов
В Москве и Санкт-Петербурге в конце августа заработают магазины беспошлинной торговли. Их откроют для дипломатов, консулов, сотрудников международных компаний и их семей.
Постановление правительства РФ уже опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Магазины разместят вне пунктов пропуска товаров через государственную границу России. В них будут продавать алкоголь, табак, смартфоны, часы, украшения, парфюмерию и косметику. Стоимость товаров на ценниках укажут в рублях, долларах и евро.
На входе в магазины у покупателей попросят документы, которые бы подтвердили их служебное положение и аккредитацию МИД.
Владельцем торговой точки, уточнили в документе, сможет стать только российская компания. Ее соучредителем выступит Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при российском внешнеполитическом ведомстве. А коммерческого партнера определят по итогам открытого конкурса.