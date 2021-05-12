«Два класса спасла». Учительница выводила детей через черный вход во время стрельбы в казанской школе

Учительница казанской школы № 175 смогла вывести два класса через черный вход в столовой во время стрельбы в школе. Также помогали спасать детей учителя физкультуры, рассказала «360» женщина, у которой в школе учатся двое внуков.

«Старший внук учится в 8-м классе. Они с классом забаррикадировались в кабинете. А внучка моя была в столовой. Учительница Алла Борисовна их всех выводила через столовский черный выход, где принимают продукты. Два класса спасла. <...> Она всех просто спасла вовремя увидела его, как-то заметила, повела детей из столовой. Среагировала очень быстро», — рассказала она.

Внучка женщины, которую помогла вывести на улицу учительница Алла Борисовна, до сих пор вздрагивает, когда что-то где-то падает.

Женщина рассказала, что учителя физкультуры помогали вытаскивать детей через окна в кабинете начальных классов, где была убита учительница Венера Султанова.

«Она не успела выводить, она ранена была, потом скончалась. А выводили многие учителя», — добавила она.

Уборщица, которая работает в школе № 175, рассказала «360», что ее внук учился у Венеры Султановны. Он отзывался о ней как о добром и улыбчивом педагоге.