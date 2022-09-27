Два кафе появятся в парке «Фили» в Москве | 360°

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Два кафе появятся в парке «Фили» в Москве

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Администрация Москвы выставила на аукцион две точки общественного питания в парке «Фили». Об этом ИА НСН рассказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

В торгах можно поучаствовать в режиме онлайн на электронной площадке «Росэлторг» 5 октября.

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«Сейчас на торги выставлены права на размещение двух павильонов под открытие кафе в парке „Фили“ на западе Москвы. Договоры с победителями аукционов будут подписаны на пять лет», — добавил Щербаков.

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Один из павильонов находится на пересечении улиц Барклая и Новозаводская. Его площадь составляет 413 квадратных метров. Второй объект общей площадью 562,2 квадратного метра предлагается разместить на Большой Филевской улице.

Щербаков отметил, что объекты должны быть установлены в течение 30 дней с момента подписания договора.

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