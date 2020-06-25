«Два года болел»: вдова ответила на сообщения об огнестрельном ранении у сына Хрущева

«Не надо мне рассказывать все сплетни. Он умер, как дано в заключении, — от старости. Он умер от старости. Он уже болел два года», — рассказала Валентина Голенко. Она считает инсинуациями сведения о причине смерти супруга.

Ранее зарубежное агентство Associated Press сообщило со ссылкой на майора полиции, что сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову. Вдова Валентина Голенко опровергла слухи и объяснила, что ее муж скончался от старости.

Сообщение о смерти сына Хрущева появилось ночью 19 июня. Тогда никаких подробностей не было. Но днем 25 июня стало известно, что пожилой человек умер от огнестрельного ранения в голову. При этом следствие не обнаружило очевидных признаков насилия. Сын Хрущева жил в США с 1991 года. Уже в 1999 году чета получила американское гражданство. Голенко сообщила, что похороны мужа пройдут в Москве.