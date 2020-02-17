Два форума заблокировали в России за продажу личных данных

Специалисты Роскомнадзора нашли два форума, которые продавали базы с личными данными россиян. Сайты внесли в реестр нарушителей и начали блокировать по решению суда.

«В соответствии с вынесенными судом определениями о принятии обеспечительных мер в отношении интернет-ресурсов phreaker.pro и dublikat.eu, операторы связи предпринимают действия по ограничению доступа к данным форумам», — сказано в сообщении Роскомнадзора.

В пресс-службе отметили, что форумы оказались в реестре нарушителей из-за несоблюдении закона «О персональных данных». Согласно документу, на обработку личной информации нужно получать осознанное согласие людей. На форумах не было данных о согласии или других законных оснований на обработку персональных сведений.

«Незаконное размещение в Интернете персональных данных россиян создает неконтролируемые риски массового нарушения прав граждан, угрозу безопасности их самих и их имущества», — отметили в ведомстве.

Таким образом, владельцы форумов нарушили закон и попали под блокировку по решению суда.

Ранее россиянам рассказали о новом виде мошенничества. Персональные данные воруют, когда человек заходит на какой-либо сайт через мобильное устройство. Специальный код определяет номер телефона, и человеку через некоторое время звонят со всевозможными предложениями.