Общество 01 марта 2023, 18:27 Два дома построили в Губкинском для переселения жильцов из аварийного жилья

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Строительные работы по возведению двух домов завершаются в Губкинском в Ямало-Ненецком автономном округе. Здания будут предназначены для переселения жителей аварийного жилья, сообщил сайт «СеверПресс».

На данный момент в новостройках заканчиваются работы по чистовой отделке. Квартиры будут сданы с необходимой сантехникой и кухонными плитами.

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Отмечается, что благодаря строительству домов новое жилье обретут более 200 семей.