Общество 09 февраля 2023, 16:48 Два дома для семей из аварийного жилья построили в Ноябрьске

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В Ноябрьске на улице Республики в новых домах смогут разместиться 70 семей, ранее проживавших в аварийном жилье. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на начальника управления осуществления надзора по городам Ноябрьск и Муравленко службы ГСН ЯНАО Наталью Вязовик.

В распоряжении будущих жильцов имеются 84 места на автостоянке, просторные дворы и две спортивные площадки.

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«Дома для расселения ямальцев из аварийного жилья должны быть теплыми и уютными, чтобы люди чувствовали максимальный комфорт в новых квартирах», — сказала Вязовик.

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Особое внимание было уделено функционированию инженерных систем и соблюдению теплотехнических характеристик зданий.