«Два дня ребенка не кормил»: опека забрала детей у московского отчима-садиста

Отчиму из Нальчика, который издевался над своим пятилетним пасынком, не нравился аппетит ребенка. Он не только бил ребенка и заставлял приседать, но и морил голодом. Сейчас мальчик в безопасности — его забрали службы опеки. Об этом «360» рассказала тетя детей.

Женщина объяснила, что побои и унижение продолжались все дни, когда родственников семьи не было.

«Ребенок не доедал до конца. Все эти дни, когда мы отсутствовали, заставлял делать эти упражнения. Два дня ребенка не кормил», — поделилась родственница детей.

По их словам, издевательства в семье продолжались все то время, пока их мать жила с этим мужчиной: два года. Видео, которое распространили в интернете, сняла ее младшая сестра.

«Дети потом рассказали, что он бил подушками, руками, книжкой и линейкой. Мать закрывала на это глаза, она на защите своего мужа», — пояснила женщина.

В полицию о случившемся заявила еще одна родственница. «Главу семейства» держали в отделении сутки, а потом отпустили. Где он сейчас, семья не знает. Возможно, скрывается у родственников в Подмосковье.

«К нам приехала опека, детей забрали, <…> чтобы разговаривать. Отдадут моей маме», — сказала их тетя. С органами опеки сейчас общается и мать пострадавших детей.

Об издевательствах над пятилетним ребенком стало известно после появления в Сети видео. Кто-то снимал избиение мальчика, а позже выложили в соцсети. Как писали СМИ, семья ребенка переехала в Москву из Нальчика. Родственники обратились за помощью в полицию, но отчима малыша отпустили на следующий день после задержания. Теперь следователи занимаются проверкой.