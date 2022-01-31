Два детских сада в Краснодарском крае снова начали работать после карантина

Два детских сада, которые были закрыты на карантин, снова открылись в Краснодарском крае. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Речь идет о детсадах № 117 в Сочи и № 32 в Выселковском районе. Они закрывались из-за коронавируса, но 31 января снова начали работать. За время карантина в учреждениях провели санитарную обработку.

В данный момент в регионе из-за зафиксированных заражений коронавирусом закрыты 190 групп в 72 дошкольных учреждениях и 540 классов в 192 школах.