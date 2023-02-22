Общество 22 февраля 2023, 17:49 Два детских сада откроют в Кстовском районе Нижегородской области

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В министерстве образования Нижегородской области сообщили о строительстве двух детских садов в Кстовском районе. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на соцсети ведомства.

По данным ведомства, в поселке Большая Ельня уже начали возведение детского сада на 240 мест. Он должен заработать в четвертом квартале 2023 года.

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Второй детский сад на 240 мест должен появиться в деревне Крутая. Его открытие запланировано в 2025 году.

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