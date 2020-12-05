Два человека замерзли в машине в Якутии в 50-градусный мороз

Участковый уполномоченный увидел Toyota Chaser ночью 5 декабря в 120 километрах от села Томтор Оймяконского района. Машина стояла с поврежденным радиатором. В салоне сидели двое молодых людей, которые направлялись из Якутска в Магадан.

«По предварительным данным, в ночное время в условиях низкой температуры наружного воздуха (около минус 50 градусов) молодые люди сбились с пути», — говорится в сообщении.

Ко времени приезда уполномоченного один из них умер. Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причины смерти.

Второго местного жителя с признаками обморожения доставили в ближайшее медицинское учреждение — в больницу Оймяконского района. Пострадавший получил экстренную медицинскую помощь, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава. После молодого человека перевезут в Усть-Неру, откуда навстречу выехала бригада скорой помощи. Врачи рассказали, что автолюбитель находится в тяжелом состоянии, у него обморожение всех конечностей III и IV степеней.