Два человека погибли в пожарах под Ростовом-на-Дону
Два человека погибли в пожарах под Ростов-на-Дону за последние сутки. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на региональный главк МЧС.
Инциденты произошли в Аксайском районе и в Батайске. В первом случае возгорание заняло всего один квадратный метр. Его быстро потушили, но пострадавший погиб от отравления угарным газом. Во втором случае пожар возник в частном доме. Хозяина спасти не удалось.
В обоих случаях возгорания произошли из-за неосторожного обращения с огнем.