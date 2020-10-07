Два человека погибли в пожарах под Ростовом-на-Дону

Инциденты произошли в Аксайском районе и в Батайске. В первом случае возгорание заняло всего один квадратный метр. Его быстро потушили, но пострадавший погиб от отравления угарным газом. Во втором случае пожар возник в частном доме. Хозяина спасти не удалось.

В обоих случаях возгорания произошли из-за неосторожного обращения с огнем.