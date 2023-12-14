Общество 14 декабря 2023, 14:18 Два человека погибли при обстреле ВСУ центра Донецка Мэр Кулемзин сообщил о гибели двух дончан при обстреле ВСУ РИА «Новости»

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Днем 14 декабря ВСУ ударили по Ленинскому району Донецка. В результате обстрела погибли два мирных жителя, сообщил мэр города Алексей Кулемзин у себя в Telegram-канале.

ВСУ ударили по окрестностям цирка «Космос», который расположен в Ленинском районе города. Обстрел произошел в районе 13:00, добавил градоначальник.

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«В результате обстрела Ленинского района в окрестностях цирка „Космос“ есть двое погибших и трое раненых. Анкетные данные уточняются», — написал он.

За последние сутки Вооруженные силы России отбили шесть атак на свои позиции в районе Клещеевки и Кирова. Бои вели штурмовые группы 24-й механизированной, пятой штурмовой бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны. Нападения устроили у населенных пунктов Кирово и Клещеевка. Подразделения группировки войск «Юг» остановили их при поддержке артиллерии.

Кроме того, недавно российские военные уничтожили цеха сборки и ремонта беспилотников ВСУ.