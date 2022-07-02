Душевную замену нововоронежской жуткой Аленки установили в Новой Аленовке

Жителям села Новая Аленовка представили новый памятник. Об этом рассказали в Telegram-канале Нововоронежской АЭС.

«Сегодня во время первого городского фольклорного праздника „Истоки“ открылся арт-объект „Аленка“!» — сообщили авторы паблика.

Монумент открыли на месте предыдущего памятника. Его демонтировали из-за жалоб местных жителей на пугающее лицо скульптуры.

Изначально памятник открыли в 2020 году. Событие приурочили к 250-летию села Новая Аленовка.

Прежнюю версию «Аленки» демонтировали в год открытия. Памятник передали новому владельцу. Им стал глава муниципального учреждения «Спортцентр» Сергей Акатов. Он рассказал автору инициативы установки памятника Борису Смольянинову, что статуя станет для него памятником святой Варваре — защитнице от внезапной и насильственной смерти.

«Говорит, что будет у него богиней Варварой стоять. Мы предложили еще пугалом поставить на огороде», — сказал он.