Общество 30 марта 2023, 03:44 Душевнобольных захотели контролировать через соседей МВД хотят поручить наводить справки о сезонных обострениях у буйных россиян РИА «Новости»

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Генпрокуратура поддержала идею передавать полиции данные о психически больных людях из системы здравоохранения. Также правоохранителей могут обязать наводить справки о душевнобольных гражданах у их соседей или родственников. Эксперты в разговоре с «Известиями» оценили возможное введение инициативы в стране.

Присматривать за душевнобольными предложила представитель Генпрокуратуры Ирина Ребрина. Свою инициативу она озвучила на заседании в Госдуме.

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«В состоянии, когда человек угрожает безопасности окружающих, ему сможет помочь только госпитализация в медицинское учреждение, но не полиция», — пояснил психиатр-нарколог Даниил Петров

По его мнению, контроль, которой предложили ввести в России, может привести к еще большему сопротивлению в обращении к психиатрам. Петров уверен, что это увеличит страх людей перед лечением психических заболеваний.

Как отмечено во внесенных Минздравом изменениях в Порядок диспансерного наблюдения за пациентами с хроническими и затяжными психическими заболеваниями, психиатры обязаны взаимодействовать с сотрудниками полиции «по вопросам предупреждения совершения лицами противоправных действий».

«При этом инициативы, призванные ужесточить контроль за гражданами с психическими заболеваниями, начали появляться в связи с фактическим отсутствием в законодательстве каких-либо профилактических мер. По сути, речь идет скорее о постконтроле, а не о профилактике», — объяснил член Ассоциации юристов России Владимир Кузнецов.

Меры, предпринимаемые в рамках указанного взаимодействия, распространяются на пациентов группы Д-5. Сюда относят пациентов, находящихся в состоянии ремиссии, для которых невозможно прекратить диспансерное наблюдение, добавил юрист.