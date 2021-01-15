«Душа скорбит, а сердце плачет»: экс-схиигумен Сергий рассказал о жизни в СИЗО

«Спаси вас Господи за сострадание, за участие и внимание ко мне, грешному схиигумену Сергию. Душа скорбит, а сердце плачет о чадах, которые остались без духовного отца в монастыре, и за вас, которые остаются без утешения [за монастырской оградой]. <...> Слава Богу за все!» — передает его слова Daily Storm.

Сергий отметил, что молитва «Отче Наш» не дает ему унывать.

Сегодня стало известно, что отлученный от церкви бывший схимонах Сергий прекратил сухую голодовку. Ранее сообщалось, что он отказался от воды и еды в знак протеста против своего задержания и уголовного преследования. За это время бывший священник потерял семь килограммов.

Сергия обвиняют по трем статьям: «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», «Самоуправство» и «Склонение к самоубийству». При этом сам обвиняемый вину не признает, его арест уже обжаловала защита.